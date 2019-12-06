Sakarya Üniversitesi Kimya Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Mehmet Ali Çetin'in, siyanür içerek hayatına son verdiği açıklandı. Gencin öldüğü eve giden 3 sağlık personeli ve ambulans da karantinaya alındı. AFAD İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş, "İntihar olayının kimyasal maddeyle olduğunu tespit ettik" dedi.
- Yaşam
- 06.12.2019
- Gazete
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