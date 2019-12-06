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Yine yine ! 21 yaşındaki üniversite öğrencisi siyanür içerek yaşamına son verdi

Üniversitesi 3'üncü sınıf öğrencisi 21 yaşındaki içerek etti. Gencin öldüğü eve giden 3 sağlık personeli ve ambulans da karantinaya alındı.

Yine siyanür yine intihar
Sakarya Üniversitesi 3'üncü sınıf öğrencisi 21 yaşındaki 'in, içerek hayatına son verdiği açıklandı. Gencin öldüğü eve giden 3 sağlık personeli ve ambulans da karantinaya alındı. İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş, " olayının kimyasal maddeyle olduğunu tespit ettik" dedi.

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