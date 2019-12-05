İstanbul'da son 10 yılın en düşük su seviyesi, vatandaşları tedirgin ediyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde yaptığı hamlelerle su krizleriyle boğuşan mega şehrin su ihtiyaçlarını karşılamış İstanbullulara uzun yıllar derin bir nefes aldırmıştı.

Yerel seçimler öncesi 'kaybedecek bir dakikamız bile yok' diyerek vatandaşlardan oy isteyen Ekrem İmamoğlu ve yönetimi aldığı kararlar, İstanbul'u yeniden 90'lı yıllara götürecek türden. İstanbul'un susuz kalmaması için kurulan tesislerdeki hazır suyu kullanarak, su seviyelerin hızla düşmesine neden olan CHP'li Başkan Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un su kaynaklarını tek tek kurutuyor. İSKİ faaliyetlerinin uzantılarından biri olan su arıtma tesisinin yapımı iptal edilmiş, bununla alakalı temel atmama töreni yapan İmamoğlu, yaşanacak su krizinin ilk adımını atmış oldu. Takvim Gazetesi yazarı ve Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş A Haber canlı yayınına katılarak, İstanbul'u bekleyen su krizinin perde arkasını anlattı.

Kızıltaş, "İstanbul'u yönetmeye başlayan zihniyetin, hizmette süreklilik konusuna nasıl baktığının, yirmi küsür senedir İstanbul'un suyunu idare eden mekanizmanın planını iptal etmenin nelere sebebiyet vereceğini anlamak açısından ilginç bir adımdı." ifadelerini kullandı.

"SU SIKINTISININ GİDERMEK İÇİN TEDBİR ALMAK YERİNE..."

Usta yazar ayrıca "İstanbul'u yönetenlerin kapıda olan su sıkıntısının gidermek için tedbir almak yerine 'Efendim biz bu işi garantisiyle almıştık. Bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan 2040, 2070'e kadar su problemi olmayacağı söylemişti' gibi açıklamalar yaparak muhtemel bir başarısızlığın kamufle etme niyetinde görünüyorlar. Yarın öbür gün susuzluk sorunuyla karşılaşırsak bunu on altı milyona izah edemezler" ifadelerini kullandı.

EROĞLU: KİMSENİN İSTANBUL'U SUSUZ BIRAKMAYA HAKKI YOKTUR

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da İstanbulluların susuz bırakılmasına tepki gösterdi.

"KİMSENİN HAKKI YOKTUR"

"2007 yılındaki kuraklıkta İstanbul barajlarının doluluk oranı %18 idi ve Melen'den de İstanbul'a su gelmiyordu" diyen Eroğlu, "Bugün İstanbul barajlarının doluluk oranı %36 ve Melen'den şehre su iletiliyor. Buna rağmen kimsenin İstanbul'u susuz bırakmaya hakkı yoktur" ifadelerini kullandı.

Görev aldığı zamanda yapılan içmesuyu yatırımlarıyla İstanbulluları hiçbir zaman susuz bırakmadıklarını dile getiren Eroğlu, paylaştığı grafikle Ekrem İmamoğlu yönetimini eleştirdi.

BAŞKAN ERDOĞAN'LI GÖNDERME

Sadece yapılan tesislerin İstanbullulara hizmet için yetmeyeceğini de söyleyen Eroğlu, Başkan Erdoğan ile olan fotoğrafını kullanarak "İstanbul'a sürekli su vermek için bütün tesislerin mükemmel bir şekilde inşa ettik, ancak bu yetmez! Bilgi – Tecrübe – Şevk ve Heyecan ile akıllı bir işletme elzemdir" sözleriyle İmamoğlu'na göndermede bulundu.

İstanbul'da 1994 öncesi susuzluğun, karikatürlere konu olduğunu söyleyen Eroğlu, "Bidon şehirdi, kavgalar olurdu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tankerlerle su dağıtırdı. Tankerlerin arkasında insanlar ezilirdi. Su durakları vardı. İnsanlar güğümlerle, tankerlerle su temin etmeye çalışıyorlardı. Lokantalarda su bulunmadığı için bulaşıklar bezle silinirdi. Bu yüzden bulaşıcı hastalıklar ortaya çıktı." diye konuştu.

Gazetelerin, İstanbul'da yoğun hava kirliliği nedeniyle promosyon olarak gaz maskesi dağıttığını hatırlatan Eroğlu, "Haliç'in durumu büyük felaketti. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, o dönem Haliç'i gördüğünde 'Veysel Hoca, Haliç'i kurtaralım.' dediğini hatırlıyorum. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Haliç'i kurtardık." ifadelerini kullandı.

"BECEREMİYORLARSA ERDOĞAN'DAN YARDIM İSTESİN!"

İstanbul'a, dünyanın en ileri altyapı tesislerinin inşa edildiğini belirten Eroğlu, şunları kaydetti:

"İstanbul dünyanın incisidir. Hiç kimsenin İstanbul'u susuz bırakma hakkı yoktur. Beceremiyorlarsa Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım isteyebilirler. Ayrım yapmıyoruz çünkü Cumhurbaşkanımız, 81 milyonun cumhurbaşkanı. Mühendislikte bir söz var, 'laf artı iş, eşittir sabit.' Çok iş yapacaksan, az konuşacaksın. Anadolu'da da şu söz var, 'oynamasını bilmeyen gelin yerim dar dermiş.' Burada her şey var, yer de dar değil. İstanbullu merak etmesin. İstanbul'un su meselesini kökünden çözen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. İstanbul'un ve Türkiye'nin hizmetkarı Veysel Eroğlu var. Ne gerekiyorsa yaparız. Ben de zaten bir haftadır çalışıyorum. A, B ve C planlarımızda hazır."