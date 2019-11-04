Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 04.11.2019 12:14
  • Son Güncelleme: 04.11.2019 12:14

Son dakika: İstanbul'da 20 saat su kesintisi! İstanbul su kesintisi hangi ilçelerde ne zaman olacak?

Son dakika haberine göre, İstanbul'da 20 saat su kesintisi yapılacak. İSKİ tarafından yapılan açıklamada, İstanbul'da 9 ilçede 10 ila 20 saat aralığında su verilmeyeceği bildirildi. Bu açıklamaların ardından hangi ilçelerde su kesintisi yapılacağı merak ediliyor. Peki, İstanbul'da 20 saat su kesintisi hangi ilçelerde olacak? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da son dakika... İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, Üsküdar Küçük Çamlıca Terfi Merkezinde yapılacak olan bakım – onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle, bazı bölgelere 10 ila 20 saat arasında değişen sürelerde su verilmeyeceği bildirildi. Peki, İstanbul'da 20 saat su kesintisi hangi ilçelerde olacak? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ NE ZAMAN OLACAK?

Yapılan açıklamada, su kesintisinin 5 Kasım 2019 Salı günü saat 11:00'den itibaren başlayacağı bildirildi.

20 SAAT SU VERİLMEYECEK YERLER!
Çalışmalar nedeniyle Üsküdar'da Acıbadem, Altunizade, Murat Reis, Valide-i Atik, Barbaros, Kısıklı, Ferah, Kirazlıtepe, Küplüce ve Ünalan bölgeleri ile Yavuztürk'ün üst kotları, Ataşehir'de Örnek, Esatpaşa ve Fetih mahalleleri ile Ümraniye'de Atatürk Mahallesi'nin üst kotlarına 20 saat süreyle su verilemeyecek.

Hangi bölgelerde su kesintisi olacak? Detaylar için bir sonraki sayfaya geçiniz...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriSon dakika: İstanbul'da 20 saat su kesintisi! İstanbul su kesintisi hangi ilçelerde ne zaman olacak?
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri