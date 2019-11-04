Son dakika: İstanbul'da 20 saat su kesintisi! İstanbul su kesintisi hangi ilçelerde ne zaman olacak?

İstanbul'da son dakika... İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, Üsküdar Küçük Çamlıca Terfi Merkezinde yapılacak olan bakım – onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle, bazı bölgelere 10 ila 20 saat arasında değişen sürelerde su verilmeyeceği bildirildi. Peki, İstanbul'da 20 saat su kesintisi hangi ilçelerde olacak? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ NE ZAMAN OLACAK?

Yapılan açıklamada, su kesintisinin 5 Kasım 2019 Salı günü saat 11:00'den itibaren başlayacağı bildirildi.

20 SAAT SU VERİLMEYECEK YERLER!

Çalışmalar nedeniyle Üsküdar'da Acıbadem, Altunizade, Murat Reis, Valide-i Atik, Barbaros, Kısıklı, Ferah, Kirazlıtepe, Küplüce ve Ünalan bölgeleri ile Yavuztürk'ün üst kotları, Ataşehir'de Örnek, Esatpaşa ve Fetih mahalleleri ile Ümraniye'de Atatürk Mahallesi'nin üst kotlarına 20 saat süreyle su verilemeyecek.