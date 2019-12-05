Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İstanbulluların susuz bırakılmasına tepki gösterdi.

"KİMSENİN HAKKI YOKTUR"

"2007 yılındaki kuraklıkta İstanbul barajlarının doluluk oranı %18 idi ve Melen'den de İstanbul'a su gelmiyordu" diyen Eroğlu, "Bugün İstanbul barajlarının doluluk oranı %36 ve Melen'den şehre su iletiliyor. Buna rağmen kimsenin İstanbul'u susuz bırakmaya hakkı yoktur" ifadelerini kullandı.

Görev aldığı zamanda yapılan içmesuyu yatırımlarıyla İstanbulluları hiçbir zaman susuz bırakmadıklarını dile getiren Eroğlu, paylaştığı grafikle Ekrem İmamoğlu yönetimini eleştirdi.

BAŞKAN ERDOĞAN'LI GÖNDERME

Sadece yapılan tesislerin İstanbullulara hizmet için yetmeyeceğini de söyleyen Eroğlu, Başkan Erdoğan ile olan fotoğrafını kullanarak "İstanbul'a sürekli su vermek için bütün tesislerin mükemmel bir şekilde inşa ettik, ancak bu yetmez! Bilgi – Tecrübe – Şevk ve Heyecan ile akıllı bir işletme elzemdir" sözleriyle İmamoğlu'na göndermede bulundu.

İstanbul'da 1994 öncesi susuzluğun, karikatürlere konu olduğunu söyleyen Eroğlu, "Bidon şehirdi, kavgalar olurdu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tankerlerle su dağıtırdı. Tankerlerin arkasında insanlar ezilirdi. Su durakları vardı. İnsanlar güğümlerle, tankerlerle su temin etmeye çalışıyorlardı. Lokantalarda su bulunmadığı için bulaşıklar bezle silinirdi. Bu yüzden bulaşıcı hastalıklar ortaya çıktı." diye konuştu.

Gazetelerin, İstanbul'da yoğun hava kirliliği nedeniyle promosyon olarak gaz maskesi dağıttığını hatırlatan Eroğlu, "Haliç'in durumu büyük felaketti. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, o dönem Haliç'i gördüğünde 'Veysel Hoca, Haliç'i kurtaralım.' dediğini hatırlıyorum. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Haliç'i kurtardık." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da 1994 sonrası yapılan çalışmaları anlatan Eroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Gel, İstanbul'un su sorununu çözelim." dedikten sonra kendisini, 5 Mayıs 1994'te İSKİ'de bulduğunu belirtti.

"BECEREMİYORLARSA ERDOĞAN'DAN YARDIM İSTESİN!"

İstanbul'a, dünyanın en ileri altyapı tesislerinin inşa edildiğini belirten Eroğlu, şunları kaydetti:

"İstanbul dünyanın incisidir. Hiç kimsenin İstanbul'u susuz bırakma hakkı yoktur. Beceremiyorlarsa Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım isteyebilirler. Ayrım yapmıyoruz çünkü Cumhurbaşkanımız, 81 milyonun cumhurbaşkanı. Mühendislikte bir söz var, 'laf artı iş, eşittir sabit.' Çok iş yapacaksan, az konuşacaksın. Anadolu'da da şu söz var, 'oynamasını bilmeyen gelin yerim dar dermiş.' Burada her şey var, yer de dar değil.

İstanbullu merak etmesin. İstanbul'un su meselesini kökünden çözen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. İstanbul'un ve Türkiye'nin hizmetkarı Veysel Eroğlu var. Ne gerekiyorsa yaparız. Ben de zaten bir haftadır çalışıyorum. A, B ve C planlarımızda hazır."

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Eroğlu, "İstanbul'da çözüm olmazsa ne kadar süre öngörüyorsunuz?" sorusuna, "Bu, meslek sırrı. Onu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na sorun. Talep edilirse Cumhurbaşkanımızın talimatıyla her türlü desteği veririz. Çözümümüz var." karşılığını verdi.