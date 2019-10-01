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  • Son Güncelleme: 01.10.2019 16:08

Son dakika haberi: 'da ! İşte etkilenecek yerler

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre deplase ve bağlantı çalışmaları yapılacağı için yarın saat 10.00 ile perşembe günü 02.00'ye kadar 16 saat süreyle yapılacak. Peki su kesintisi 'un hangi ilçelerinde olacak? Hangi ilçeler etkilenecek?

İstanbullular dikkat! 16 saat susuz kalacaksınız

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Silahtar-Münzevi İsale Hattı'ndaki deplase ve bağlantı çalışmaları yapılacağı için yarın saat 10.00 ile perşembe günü 02.00'ye kadar 16 saat süreyle yapılacak.

BU MAHALLELERDE 16 SAAT SU VERİLMEYECEK:

Çalışma nedeniyle Eyüpsultan'da Rami Yeni, Rami Cuma, İslambey, Düğmeciler ve Topçular mahallelerine su verilmeyecek.

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