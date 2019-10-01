İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Silahtar-Münzevi İsale Hattı'ndaki deplase ve bağlantı çalışmaları yapılacağı için yarın saat 10.00 ile perşembe günü 02.00'ye kadar 16 saat süreyle su kesintisi yapılacak.

BU MAHALLELERDE 16 SAAT SU VERİLMEYECEK:

Çalışma nedeniyle Eyüpsultan'da Rami Yeni, Rami Cuma, İslambey, Düğmeciler ve Topçular mahallelerine su verilmeyecek.