Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 02.10.2019 08:57
  • Son Güncelleme: 02.10.2019 08:57

İstanbullular dikkat! 16 saat su kesintisi olacak! 2 Ekim İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da 16 saat su kesintisi olacak. İSKİ tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Silahtar-Münzevi İsale Hattı'ndaki deplase ve bağlantı çalışmaları yapılacağı için su kesintisi yapılacağı bildirildi. Su kesintisi yaşanacak bölgelerde yaşayan vatandaşlra suların ne zaman geleceğini araştırıyor. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 2 Ekim su kesintisi arıza listesi...

İstanbullular dikkat! 16 saat su kesintisi olacak...

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan son dakika açıklamasında, İstanbul'da 16 saat su kesintisi yaşanacağı bildirildi. Eyüpsultan ilçesinde yaşanacak su kesintisinin ne zaman düzeleceği merak ediliyor. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 2 Ekim su kesintisi arıza listesi...

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Eyüpsultan'da bugün 16 saat su kesintisi yaşanacak. Silahtar-Münzevi İsale Hattı'ndaki çalışmalar nedeniyle saat 10.00'fa başlayacak su kesintisi perşembe günü 02.00'ye kadar sürecek.

Çalışma nedeniyle Eyüpsultan'da Rami Yeni, Rami Cuma, İslambey, Düğmeciler ve Topçular mahallelerine su verilmeyecek.

İSKİ tarafından yapılan 2 Ekim su kesintisi listesi için diğer sayfaları ziyaret ediniz...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam Haberleriİstanbullular dikkat! 16 saat su kesintisi olacak! 2 Ekim İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri