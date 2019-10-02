İstanbullular dikkat! 16 saat su kesintisi olacak! 2 Ekim İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan son dakika açıklamasında, İstanbul'da 16 saat su kesintisi yaşanacağı bildirildi. Eyüpsultan ilçesinde yaşanacak su kesintisinin ne zaman düzeleceği merak ediliyor. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 2 Ekim su kesintisi arıza listesi...

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Eyüpsultan'da bugün 16 saat su kesintisi yaşanacak. Silahtar-Münzevi İsale Hattı'ndaki çalışmalar nedeniyle saat 10.00'fa başlayacak su kesintisi perşembe günü 02.00'ye kadar sürecek.

Çalışma nedeniyle Eyüpsultan'da Rami Yeni, Rami Cuma, İslambey, Düğmeciler ve Topçular mahallelerine su verilmeyecek.