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  • 21.10.2019 15:56
  • Son Güncelleme: 21.10.2019 15:56

'da 12 saatlik yaşanacak! İşte İstanbul'da su kesintisinden etkilenecek ilçeler

'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 'un bazı bölgelerinde yaşanacak. İsale hattında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle Arnavutköy, ve 'ın bazı mahallelerinde, çarşamba günü 12 saat süreyle su kesintisi yaşanacak.

İSKİ duyurdu: İstanbul'da 12 saatlik su kesintisi

Arnavutköy, ve 'da 'de bazı bölgelere 12 saat su verilemeyecek.

'den yapılan yazılı açıklamaya göre, isale hattında gerçekleştirilecek deplase ve bağlantı çalışmaları nedeniyle 23 Ekim Çarşamba günü 10.00 ile 22.00 arasında Arnavutköy'de Boğazköy İstiklal Mahallesi ve Devlet Hastanesi'nde yaşanacak.

Aynı gün ve saatte, Sultangazi'de Malkoçoğlu, İsmetpaşa, Cebeci, Eski Habipler ve Yayla mahalleleri ile askeri bölge, Eyüpsultan'da da Pirinççi Mahallesi su alamayacak.

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