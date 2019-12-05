Erdoğan, Trump'la yarım saatlik zirve gerçekleştirdi. Suriye'den enerji konusuna kadar Türkiye'nin kararlılığını bir kez daha iletti.
ABD Başkanı da önemli mesajlar verdi: Harika bir görüşmeydi. Sınır ve güvenli bölge çok iyi gidiyor. NATO üyesi Türkiye iyi iş çıkarıyor.
NATO Zirvesi'nde, birlik beraberlik çıktı. 29 ülke "Birbirimizi korumak adına hepimiz birimiz, birimiz de hepimiz için hareket edecek" yazan metne imza attı.
Londra'daki NATO Zirvesi'nde, birlik beraberlik çıktı. Ülkeler fikir birliğine vardı.
HEPİMİZ BİRİMİZ İÇİN BİRİMİZ NATO İÇİN
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı NATO'nun 70. Kuruluş Yıldönümü toplantısı, birlik beraberlik mesajıyla sona erdi. Londra Deklarasyonu'na 29 ülkenin liderleri imza attı. Buna göre:
Çin'e karşı birlik olma kararı verildi.
Rusya ile ilişkilerin açık tutulacağı kayda geçirildi.
Baltık ülkelerinin güvenlik planları kabul edildi.
"Terörizm bütün türleri ve tezahürleriyle hepimiz için tehdit olmaya devam ediyor" vurgusuna yer verildi.
Müttefiklerin terörle mücadele konusunda kararlı olduğu ve bu çerçevede birlikte daha güçlü adımlar attığı kaydedildi.
"Farklılıklarımız ne olursa olsun, asıl görevimizin etrafında birleşmeye devam edeceğiz. Birbirimizi korumak adına hepimiz birimiz, birimiz de hepimiz için hareket edecek" denildi.
"KENETLENELİM"
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO kurulduğundan beri fikir ayrılıkları olmuştur. Üyelerimiz iletişim alt yapısının güvenliği konusunda mutabık kaldılar. Müttefiklerimiz aynı zamanda ortak yük paylaşımı konusunda görülmemiş iş birliği yaptı. Tüm müttefiklerimizi korumak için planlarımız mevcut. Bizim birinci amacımız savaş açmak değil barıştır. Savaşları engellemektir. Bunun en iyi yolu çelik gibi bir kenetlenmedir. Bir müttefike saldırıldığında bu ittifaktan karşılık görmek demektir" ifadelerini kullandı.
TERÖRE KARŞI İŞBİRLİĞİ
Başkan Erdoğan, NATO'nun bir yenilenme ihtiyacının ortada olduğunu belirtti. İttifakın, terör örgütlerinden kaynaklanan asimetrik tehditler karşısında çok daha kararlı ve etkin davranması gerektiğine vurgu yaptı. Türkiye'nin terörle mücadelesinde müttefik ülkelerden daha fazla dayanışma beklediklerini kaydetti.
SURİYE'DEN ÇIKMAYACAĞIZ
Erdoğan, İngiltere'de yaşayan Türk ve Müslüman toplumuyla bir araya geldi. "Teröristler temizleninceye kadar Suriye'de kalacağız. Suriye'nin toprağında gözü olanlar lütfen orayı terk etsin" dedi.
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