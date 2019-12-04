Emine Erdoğan'dan Londra'da önemli temaslar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Londra'da İngiliz Parlamentosu'ndan milletvekilleriyle bir araya geldi.

Emine Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda farklı partilerden milletvekilleriyle Türk Büyükelçiliği Rezidansı'nda bir araya geldiklerini belirterek, "Fikir alışverişinde bulunduk. Türkiye'yi yakından tanımalarından memnun oldum ve kendilerini tekrar davet ettim." ifadelerini kullandı.







GLOBAL SOMALİ DİASPORASI TEMSİLCİLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Londra'da Global Somali Diasporası temsilcileriyle bir araya geldi.





Emine Erdoğan, Twitter'daki paylaşımında, diaspora temsilcileriyle bir araya geldiklerini belirterek, "Kardeş ülke Somali'nin geleceği hakkında sohbet ettik. Diasporadaki genç Somalililerin ülkelerinin sorunları konusunda duyarlı olmaları büyük önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.