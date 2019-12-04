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  • Son Güncelleme: 04.12.2019 12:56

Son dakika: Başkan Erdoğan ile lideri arasında zirvesi

Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan ile lideri arasında 'de yaşanan sondaj gerilimi ile ilgili saat 17.30'da bir görüşme gerçekleştirilecek.

Erdoğan ile Yunanistan lideri arasında Doğu Akdeniz zirvesi

NATO zirvesi için Londra'da bulunan Başkan Başbakanı ile 'de sondaj gerilimi konusunu da kapsayan bir görüşme yapacak. Görüşmenin 17.30'da yapılacağı belirtildi.

NATO GENEL SEKRETERİNDEN AÇIKLAMA
Öte yandan gazetecilerin soruları üzerine Baltık ülkeleri ve Polonya toprakları dahil tüm NATO üyelerinin topraklarının korunmasının önemsendiğini söyleyen Stoltenberg, "Başkan Erdoğan'la da görüştük, NATO'nun savunma ve güvenlik planlamalarını yeni baştan ele alacağız" diyerek 'nin beklentilerine olumlu cevap verileceği sinyalini verdi.

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