NATO Zirvesi'ne Başkan Erdoğan damgası! Londra'da yoğun diplomasi
NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Londra'da bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, zirveye damgasını vurdu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Londra'da gerçekleştirdiği Suriye konulu Dörtlü Zirve sonrası basına açıklamalarda bulundu. Macron, görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Macron, YPG terör örgütü konusunda Başkan Erdoğan'ı ikna edemediklerini açıkladı. İşte Başkan Erdoğan'ın Londra'daki yoğun diplomasi trafiği...
NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Londra'da bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, zirveye damgasını vurdu. Başkan Erdoğan Londra'da, Suriye konulu Dörtlü Zirve'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi. Zirve sonrası Erdoğan, "Gayet iyi geçti" dedi.