NATO Zirvesi'ne Başkan Erdoğan damgası! Londra'da yoğun diplomasi

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Londra'da bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, zirveye damgasını vurdu. Başkan Erdoğan Londra'da, Suriye konulu Dörtlü Zirve'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi. Zirve sonrası Erdoğan, "Gayet iyi geçti" dedi.