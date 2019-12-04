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NATO Zirvesi'ne Başkan Erdoğan damgası! Londra'da yoğun diplomasi

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Londra'da bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, zirveye damgasını vurdu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Londra'da gerçekleştirdiği Suriye konulu Dörtlü Zirve sonrası basına açıklamalarda bulundu. Macron, görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Macron, YPG terör örgütü konusunda Başkan Erdoğan'ı ikna edemediklerini açıkladı. İşte Başkan Erdoğan'ın Londra'daki yoğun diplomasi trafiği...

04.12.2019 20:09 - Son Güncelleme: 04.12.2019 20:10
NATO Zirvesi'ne Başkan Erdoğan damgası! Londra'da yoğun diplomasi

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Londra'da bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, zirveye damgasını vurdu. Başkan Erdoğan Londra'da, Suriye konulu Dörtlü Zirve'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi. Zirve sonrası Erdoğan, "Gayet iyi geçti" dedi.

NATO Zirvesi'ne Başkan Erdoğan damgası! Londra'da yoğun diplomasi

Ardından Erdoğan Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona katıldı. Resepsiyona katılan liderler aile fotoğrafı çektirdi.

NATO Zirvesi'ne Başkan Erdoğan damgası! Londra'da yoğun diplomasi

NATO üyesi ülkelerin liderleri, baş başa görüşmeler gerçekleştiren Erdoğan NATO üyesi ülkelerin katıldığı aile fotoğrafında ise en ön sırada yer aldı.

NATO Zirvesi'ne Başkan Erdoğan damgası! Londra'da yoğun diplomasi

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YOĞUN DİPLOMASİ
Başkan Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Trump ile bir araya geldi.

NATO Zirvesi'ne Başkan Erdoğan damgası! Londra'da yoğun diplomasi
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