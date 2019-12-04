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  • Son Güncelleme: 04.12.2019 15:40

Son dakika: Başkan Erdoğan, Zirvesi kapsamında Trump ile bir araya geldi

Son dakika haberi... Başkan , Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Londra'da ABD Başkanı Trump ile bir araya geldi. Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.

Başkan , ABD Başkanı ile görüştü. Erdoğan ve Trump, Liderler Zirvesi ana oturumun ardından, bir araya geldi.

Zirvenin yapıldığı The Grove Otel'de basına kapalı gerçekleşen görüşme yarım saat sürdü.



"SON DERECE VERİMLİ BİR GÖRÜŞME"
Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın görüşmesine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız @RTErdogan ABD Başkanı @realDonaldTrump ile NATO Zirvesi marjında son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdi." dedi.

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