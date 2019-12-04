Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. Erdoğan ve Trump, NATO Liderler Zirvesi ana oturumun ardından, bir araya geldi.





Zirvenin yapıldığı The Grove Otel'de basına kapalı gerçekleşen görüşme yarım saat sürdü.







"SON DERECE VERİMLİ BİR GÖRÜŞME"

Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın görüşmesine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız @RTErdogan ABD Başkanı @realDonaldTrump ile NATO Zirvesi marjında son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdi." dedi.