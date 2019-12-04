Sözcü yazarı Yılmaz Özdil sosyal medya hesabından yine aynı gazetede köşe yazarı olan Soner Yalçın için omurgasız ifadesini kullandı.

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil Twiiter hesabından yaptığı paylaşımda aynı gazetede yazan Soner Yalçın için omurgasız dedi.

Özdil'in o paylaşımı şöyle:

Soner Yalçın benim tweetimi köşesine alıp, isim vermeden "gençler eğleniyor" demiş, omurgasızların nasıl eğilip büküldüğünü görüp eğleniyoruz hakikaten...

İşte Soner Yalçın'ın yazısının ilgili kısmı:

Erdoğan sürpriz bir kararla 15 termik santrale filtre takılmasını erteleyen yasayı veto edip imzalamadı. Sosyal medyada hemen "geyik muhabbeti" başladı:

– "AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın onayladığı termik santral yasası, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından veto edildi."

Bu gibi yığınla espri yapıldı. Olabilir. Renktir. Gençler eğlensin!"