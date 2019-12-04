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  • Son Güncelleme: 04.12.2019 17:56

ve birbirine girdi: "Omurgasızlara bakıp eğleniyoruz"

ve ’li milletvekillerinin onayıyla geçen ler ile ilgili yasa Başkan Erdoğan tarafından veto edilince yandaşı yazarlar birbirine girdii. , bugünkü köşesinde ’e atıfta bulunarak "eğlensin gençler" ifadelerini kullandı. Özdil ise Yalçın açıklamalarına 'Omurgasız' diyerek cevap verdi.

Yılmaz Özdil ve Soner Yalçın birbirine girdi

Sözcü yazarı hesabından yine aynı gazetede köşe yazarı olan için omurgasız ifadesini kullandı.

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil Twiiter hesabından yaptığı paylaşımda aynı gazetede yazan Soner Yalçın için omurgasız dedi.

Özdil'in o paylaşımı şöyle:

Soner Yalçın benim tweetimi köşesine alıp, isim vermeden "gençler eğleniyor" demiş, omurgasızların nasıl eğilip büküldüğünü görüp eğleniyoruz hakikaten...

İşte Soner Yalçın'ın yazısının ilgili kısmı:
Erdoğan sürpriz bir kararla 15 e filtre takılmasını erteleyen yasayı veto edip imzalamadı. Sosyal medyada hemen "geyik muhabbeti" başladı:

– " Genel Başkanı Erdoğan'ın onayladığı termik santral yasası, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından veto edildi."

Bu gibi yığınla espri yapıldı. Olabilir. Renktir. Gençler eğlensin!"

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