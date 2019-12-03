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  • Son Güncelleme: 04.12.2019 07:24

Başkan Erdoğan veto etmişti! lerde filtre telaşı

Başkan Erdoğan’ın vetosuyla birlikte baca filtresi olmadan 2,5 yıl daha çalışmayı planlayan lerde telaş var. Santrallere filtre takılması için verilen süre ’ta doluyor. Çevre lisansı olmayan 13 santralin elektrik üretimi 8 bin 350 MW. 42 kömür ve linyit yakıtlı termik santralin toplam kapasitesi ise 19 bin 456 MW. Bu kapasitenin yaklaşık %50’sinin lisanssız olduğu anlamına geliyor.

Erdoğan veto etmişti! Termik santrallerde filtre telaşı

Başkan 'ın veto ettiği düzenlemesi, 13 santrali kapsıyor. Çevre lisansı olmayan bu santrallerin toplam elektrik kurulu gücü 8 bin 350 MW civarında. Türkiye'de bulunan 42 kömür ve linyit yakıtlı termik santrallerinin toplam kurulu gücü ise 19 bin 456 MW civarında bulunuyor. Kömür ve linyit kullanılarak elektrik üreten termik santrallerdeki toplum kurulu gücün yaklaşık yarısını oluşturan 13 işletmenin çevre lisansının olmaması büyük bir tartışma konusu.

31 ARALIK SON TARİH
Çevre lisansı olmayan yani bütün dünyada kabul görmüş çevre kriterlerine uygunluk belgesi olmadan üretim yapan santraller, çoğunlukla eski oldukları için çevreye zarar veriyor. Başkan Erdoğan'ın vetosuyla, bu santraller için kronometreye basılmış oldu. Mevcut düzenlemeye göre, 2013 ile 2015 yılları arasında özelleştirilen 13 termik santralin tarihine kadar baca gazı filtrelerini takmaları gerekiyordu.

30 AYLIK EK SÜREYE VETO
TBMM'de kabul edilen 'torba yasa' ile baca gazı filtresi olmayan termik santrallere, çevre mevzuatına uyuma yönelik yatırımların gerçekleştirilmesi ve çevre mevzuatı açısından gerekli izinlerin tamamlanması için 30 ay daha süre tanıyordu. Torba yasadaki yeni düzenlemeyle bu süre, 30 Haziran 2022'ye uzatılıyordu.

TORBADAN ÇIKARILACAK
Erdoğan'ın vetosunun ardından TBMM'ye geri gönderdiği düzenlemeyle ilgili açıklama yapan Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Termik santral düzenlemesini içeren madde teklif metninden çıkarılacak" açıklamasında bulundu. Veto tezkeresinin genel kurulda okunmasının ardından vetolu madde plan bütçe komisyonunda görüşülecek. Önerge ile madde yasa metninden çıkarılacak. Perşembe günü genel kurulda vetolu maddesi çıkarılmış haliyle yasanın tümünün oylanması bekleniyor.Konuyla ilgili dün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda düzenlenen bir toplantıyla durum değerlendirilmesi yapıldı.

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