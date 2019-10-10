Milli gazeteci numarası yapan Yılmaz Özdil özüne döndü! Harekat hakkında skandal yazı!

Türkiye, sınırındaki terör koridorunu engellemek ve güvenli bölge oluşturmak maksadıyla, Suriye'deki terör gruplarına yönelik Barış Planı Harekatı'nı başlattı. Harekatın başlamasına günler kala, ABD Başkanı Donald Trump Twitter hesabından paylaştığı mesajla Türkiye'yi tehdit etti.

Sözcü'nün bozuk ağızlı kalemşörü Yılmaz Özdil, ABD'nin skandal tehdidinin ardından Türkiye'nin yanında yer alan bir mesaj paylaştı. "Başka Türkiye yok... Dik dur, eğilme, yanındayız. Ecevit gibi dirayetli ol, canımı ye." ifadesini kullanan Özdil, ilk kez milli duruş sergileyerek ezber bozmuştu.

ÖZÜNE DÖNDÜ!

Özdil, AK Parti iktidarı döneminde terör örgütü DEAŞ'a destek verildiğini, teröristlerin serbest bırakıldığnı iddia etti. ABD'nin DEAŞ'lıları hapsetmek için para harcamak istemediğini, Türk askerinin masraflarının daha ucuz olduğunu ve bu yüzde teröristleri Türkiye'nin alacağını ima eden Özdil, özüne dönerek harekatın amacını saptırdı!..

"Amerikan askerleriyle IŞİD'e gardiyanlık yapmak, pahalı geliyor. Biz ucuzuz." diyen Özdil, "Terörle mücadele için elbette devletimizin yanındayız ama… Gayet açık görülüyor ki, Pkk için gitmiyoruz. Amerikan vatandaşlarının vergi yükünü hafifletmek için gidiyoruz." ifadelerini kullandı.