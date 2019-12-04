6 Aralık Afyon'da yarın okullar tatil mi? Afyon'da yarın okullar tatil mi 6 Aralık Afyon'da kar tatili var mı? Afyon Valilik MEB son dakika açıklamaları neler? Afyon'da yarın okulların tatil olup olmadığı ilde yaşayan vatandaşların araştırdığı konulardan bir tanesi. İlde yaşanan yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle eğitim hayatında ve iş hayatında olumsuzluklar yaşanabiliyor. Peki Afyon'da yarın okullar tatil olacak mı son durum nedir? Afyon'da okulların tatil olup olmadığı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

AFYON'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Afyon'da okulların tatil olup olmadığı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

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