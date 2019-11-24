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  • 24.11.2019 16:58
  • Son Güncelleme: 24.11.2019 17:05

yandaşı yazarı 'den Kılıçdaroğlu ve 'ne çok sert eleştiri

yandaşlığı ile bilinen , "Külliye'ye giden CHP'li" kumpasının ortaya çıkmasının ardından iddiayı ortaya atan yazarlığını yaptığı Gazetesi ile "Külliye'ye giden ismi biliyorum" diyen CHP Genel Başkanı 'nu çok sert sözlerle eleştirdi.

CHP yandaşı Özdil'den Sözcü ve Kılıçdaroğlu'na sert sözler

"Külliye'ye giden CHP'li" kumpasında sular durulmuyor. Gazetesi başyazarı Rahmi Turan tarafından ortaya atılan iddia ile ilgili açıklamalar arka arkaya gelmeye devam ederken, konuyla ilgili bugün konuşan Muharrem İnce kumpasın arkasındakiler olarak Genel Merkezi'ni işaret etti.

'nde yazarlık yapan ve CHP yandaşlığı ile bilinen de, "Külliye'ye giden CHP'li" yalanının patlak vermesinin ardından kaleme aldığı yazıda Sözcü'yü ve CHP Genel Başkanı 'nu sert sözlerle eleştirdi. Kılıçdaroğlu'nu "sözüne itibar edilmeyecek biri" olarak yansıtan Özdil, Sözcü'ye "E madem Kılıçdaroğlu'nun sözleri bu kadar itibarlı, bu durumda Ahmet Altan'ın Sözcü'de yazar olması gerekmiyor mu?" diye sordu. Kılıçdaroğlu'na "CHP'yi bu zihniyet yönetirken, CHP'ye zarar vermek için AK Parti'ye gerek var mı?" diyen Özdil, kumpas haberinin Sözcü Gazetesi'ni de bağladığını aktardı.

İşte Özdil'in yazısının o bölümü:
(Ahmet Altan için "arkadaşım" diyen, her gördüğünde kucaklayarak sarılan Kılıçdaroğlu, Sözcü gazetesi için "Türk basınının amiral gemisi" diyor, Sözcü de pek mutlu oluyor, gururla manşet yapıyor…

E madem Kılıçdaroğlu'nun sözleri bu kadar itibarlı, bu durumda Ahmet Altan'ın Sözcü'de yazar olması gerekmiyor mu?)

***

Son sayfada yazdığım için ben kıç yazarım, benim yazdıklarım beni bağlar, ama başyazarın yazdıkları gazeteyi bağlar…

Sözcü gazetesi, kurultay hesaplarına alet olmadan, Saray'a giden CHP'linin ismini açıklamak zorundadır.

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