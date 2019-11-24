"Külliye'ye giden CHP'li" kumpasında sular durulmuyor. Sözcü Gazetesi başyazarı Rahmi Turan tarafından ortaya atılan iddia ile ilgili açıklamalar arka arkaya gelmeye devam ederken, konuyla ilgili bugün konuşan Muharrem İnce kumpasın arkasındakiler olarak CHP Genel Merkezi'ni işaret etti.

Sözcü Gazetesi'nde yazarlık yapan ve CHP yandaşlığı ile bilinen Yılmaz Özdil de, "Külliye'ye giden CHP'li" yalanının patlak vermesinin ardından kaleme aldığı yazıda Sözcü'yü ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. Kılıçdaroğlu'nu "sözüne itibar edilmeyecek biri" olarak yansıtan Özdil, Sözcü'ye "E madem Kılıçdaroğlu'nun sözleri bu kadar itibarlı, bu durumda Ahmet Altan'ın Sözcü'de yazar olması gerekmiyor mu?" diye sordu. Kılıçdaroğlu'na "CHP'yi bu zihniyet yönetirken, CHP'ye zarar vermek için AK Parti'ye gerek var mı?" diyen Özdil, kumpas haberinin Sözcü Gazetesi'ni de bağladığını aktardı.

İşte Özdil'in yazısının o bölümü:

(Ahmet Altan için "arkadaşım" diyen, her gördüğünde kucaklayarak sarılan Kılıçdaroğlu, Sözcü gazetesi için "Türk basınının amiral gemisi" diyor, Sözcü de pek mutlu oluyor, gururla manşet yapıyor…

E madem Kılıçdaroğlu'nun sözleri bu kadar itibarlı, bu durumda Ahmet Altan'ın Sözcü'de yazar olması gerekmiyor mu?)

***

Son sayfada yazdığım için ben kıç yazarım, benim yazdıklarım beni bağlar, ama başyazarın yazdıkları gazeteyi bağlar…

Sözcü gazetesi, kurultay hesaplarına alet olmadan, Saray'a giden CHP'linin ismini açıklamak zorundadır.