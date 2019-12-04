İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, devam eden terör operasyonları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çataklı, "İç güvenlik operasyonları çerçevesinde kasımda 8 bin 409 kırsal operasyon, şehirlerde 1480 operasyon yapıldı" dedi.

İşte Çataklı'nın açıklamaları

İç güvenlik operasyonları çerçevesinde kasımda 8 bin 409 kırsal operasyon, şehirlerde 1480 operasyon yapıldı.

Kasımda, kırmızı kategoriden 2, turuncu kategoriden 3, gri kategoriden 9 sözde üst düzey teröristin de aralarında bulunduğu 131 terörist etkisiz hale getirildi.

Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 369 bin 690.

11 Kasım'dan bugüne kadar 59 yabancı terörist savaşçının sınır dışı edildi.