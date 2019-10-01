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  • 01.10.2019 17:37
  • Son Güncelleme: 01.10.2019 17:37

İmamoğlu'ndan Cumhuriyet gazetesine kıyak!

Seçimlerden önce bulduğu her fırsatta 'yi yandaş kayıma ile suçlayan 'li Başkanı , göreve geldiği günden itibaren kendi yandaşlarını kayımaya devam ediyor. Daha önce kendisine yakın vakıflara verdiği ödenekle gündemden düşmeyen İmamoğlu, bu sefer de Cumhuriyet gazetesiyle anlaşma imzaladı. ile Cumhuriyet gazetesi arasında yapılan anlaşmaya göre gazeteye aylık 341 bin lira ödeme yapılacak.

İmamoğlu'ndan Cumhuriyet gazetesine kıyak!

Yerel seçimler öncesinde yandaş demagojisi yapan 'li Başkanı 'nun asıl hedefi belli oldu.

li yönetimi yandaş kayırması iddialarıyla suçlayan Ekrem İmamoğlu, önce kendi yandaşı olan vakıflara ödenek açtı.

Şimdi de CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı iştiraklerden AŞ için Cumhuriyet Gazetesi ile bir sözleşme imzaladı.

Sözleşme gereği kuruma sadece Cumhuriyet gazetesi alınması kararlaştırılırken günlük 4500 adet olarak belirlenen rakamın karşılığı günlük 11.375 TL olması da dikkat çekti.

VATANDAŞIN AYLIK 341 BİN LİRASI CUMHURİYET GAZETESİNE
Ortaya çıkan sözleşmede yazdığına göre adeti 2.5 TL'den her gün 4 bin 550 adet Cumhuriyet Gazetesi alınacak. Böylelikle günlük 11.375 TL olacak şekilde ayda 341.250 TL İSPARK üzerinden Cumhuriyet Gazetesi'ne aktarılacak. Sözleşmede bu alımların 65 gün süreceği belirtiliyor çünkü 65 gün sonra 2019 yılı için yıl kapması yapılacağından 1 Ocak itibariyle sözleşmeler yeni fiyat tarifesiyle yenileniyor.

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