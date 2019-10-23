Koltuğa oturur oturmaz işçi kıyımlarıyla gündemden düşmeyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu kez tartışma yaratacak bir atama yaptı.

Ekrem İmamoğlu bir skandal atamaya daha imza attı. İmamoğlu, HDP'ye kıyak geçmeye devam ediyor. Ekrem İmamoğlu bu kezde HDP destekçisi Gezici bir isme koltuk verdi.