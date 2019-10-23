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  • 23.10.2019 21:11
  • Son Güncelleme: 23.10.2019 21:39

'ndan destekçisine büyük kıyak! Süha Uygur'u görevden aldı yerine Gezici 'i getirdi

bir skandal atamaya daha imza attı. 'ye kıyak yapmaya devam eden İmamoğlu () Yönetmenliği koltuğunu da onları destekleyen aynı zamanda Gezici olan  'e bıraktı. İBB bünyesinde çalışan işçilere kıyım uygulayan Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur'u da görevden aldı. İmamoğlu’nun sosyal medya trolü bir ismi göreve getirmesi tepkiyle karşılandı.

Koltuğa oturur oturmaz işçi kıyımlarıyla gündemden düşmeyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu kez tartışma yaratacak bir atama yaptı.

Ekrem İmamoğlu bir skandal atamaya daha imza attı. İmamoğlu, HDP'ye kıyak geçmeye devam ediyor. Ekrem İmamoğlu bu kezde HDP destekçisi Gezici bir isme koltuk verdi.

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