Koltuğa oturur oturmaz işçi kıyımlarıyla gündemden düşmeyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu kez tartışma yaratacak bir atama yaptı.
Ekrem İmamoğlu bir skandal atamaya daha imza attı. İmamoğlu, HDP'ye kıyak geçmeye devam ediyor. Ekrem İmamoğlu bu kezde HDP destekçisi Gezici bir isme koltuk verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.