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  • 20.10.2019 11:18
  • Son Güncelleme: 20.10.2019 11:18

İmamoğlu'ndan bir skandal torpil daha! 'ye müdür yaptığı kişi bakın kim çıktı!

Yerel ler öncesinde liyakati dilinden düşürmeyen ’li ’nun ipliği pazara çıktı. ’ni yönetirken yakın arkadaşının 50 milyon TL sermayeli şirketine 50 milyon TL’lik ihale verdiği ortaya çıktı. İmamoğlu ’de göreve geldikten hemen sonra yine aynı arkadaşını Kültür A.Ş.'nin Genel Müdürü olarak atadı.

İmamoğlu'ndan bir skandal torpil daha!

TCDD'nin tarihi Haydarpaşa ve Sirkeci Garı'nın depolarını 15 yıllığına kiralamak için açtığı ihaleyi kazanan Hezarfen Danışmanlık Limited Şirketi'nin 1 milyon liralık sermayesini tartışmaya açan yine söylemlerinin tam tersi attığı adımla yakalandı.

İhaleye iştiraklerinin çağrılmadığı iddiası ile ortalığı ayağa kaldıran İmamoğlu, 'ni yönetirken yakın arkadaşı Serdal Taşkın'ın 50 bin lira sermayeli şirketine 50 milyon liralık ihale verdi.

4 YILDA 50 MİLYON LİRA
Firması Kamu İhale Kurumu üzerinden sadece Beylikdüzü Belediyesi'nden ihale alan Taşkın, 2015 yılından 2019 yılına kadar belediyeden tam 12 ihale aldı. Şirket, 'Organizasyon hizmet işi', 'Belediye online TV hizmet işi' ve 'Haber ve duyuru hizmet işi' adı altında yüksek meblağlı ihaleleri kazandı. Bugüne kadar resmi olarak 50 milyonluk ihale kazanan şirketin başka hiçbir kamu kurumundan ihale almadığı tespit edildi. Beylikdüzü ihaleleriyle yükselen firma bir anda 4 milyon, 7 milyon, 14 milyon lira gibi yüksek bütçeli ihaleleri kazanmaya başladı.

GENEL MÜDÜR OLARAK ATADI
İmamoğlu'nun adaylık süreci ve çalışmalarında da görev alan Taşkın'ın kazandığı son ihalede boğazda tekne turu, sucuk-ekmek dağıtımı etkinliklerinin hiç yapılmadığı ama parasını aldığı iddia edilmişti.

İmamoğlu'nun yakın arkadaşına son kıyağı ise Kültür A.Ş.'nin başına da genel müdür olarak atamak oldu.

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