2. yargı paketi maddeleri içeriği nedir? Sorusu oldukça merak ediliyor. Kamuoyunun yakından takip ettiği af yasası ne zaman çıkacak, af yasası kimleri kapsayacak araştırmaları devam ediyor. Ceza infaz kanununda yapılacak değişikliklerin öngörüldüğü af yasasının 2020 yılının Ocak ayında Meclis'te görüşülmesi bekleniyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni yargı paketinde ceza indirimi çalışması olmadığını belirterek, "O konular ayrıca siyaseten tartışılıyor. Yargı paketi kendi içerisinde devam edecek." dedi. AK Parti çalışmasının tamamladıktan sonra teklif taslağını başta MHP olmak üzere tüm siyasi partilere götürecek ve uzlaşı arayacak. Teklifin yılbaşından sonra Meclis Başkanlığı'na verilmesi ve 2020 yılının ilk aylarında yasalaşması planlanıyor.

AF YASASI İÇİN TARİH NETLEŞİYOR

"İnfaz düzenlemesi ne zaman gündeme gelecek?" sorusu yanıtını buldu. Edinilen bilgilere göre, AK Parti, infaz indirimini içeren düzenlemeyi yeni yılda yani 2020 Ocak ayında meclis gündemine getirecek. AK Parti'nin hukukçu kurmayları ceza infaz düzenlemesi için bir araya geldi. Çalışmada teklifin ayrıntıları netleşti. Bu kapsamda bazı suçların infaz indirimi kapsamı dışında kalması görüşü benimsendi.

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