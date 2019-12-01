Af, nafaka, EYT, taşeron işçi, 3600 ek gösterge ve kıdem tazminatı ile ilgili son dakika haberleri milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. Bu anlamda af, nafaka, EYT, taşeron işçi, 3600 ek gösterge ve kıdem tazminatı ile ilgili son gelişmelere haberimizde yer veriyoruz. Af yasası ile ilgili; Terör suçları, kadın ve çocuğa şiddet, cinsel istismar ve mükerrer suçlar. Yani, bir suçun aynı kişi tarafından birden fazla işlenmiş olması da bu kategoride sıralandı. Uyuşturucu suçlarının da kapsam dışında kalması kararı aldı. Nafaka ile ilgili düzenlemenin ise 3. Yargı Paketi'ne kalacağı açıklandı.. Peki, 3600 ek gösterge, genel af yasası ne zaman çıkacak? İşte 2 Aralık af yasası ve 3600 ek göstergede son durum...

2 Aralık Meclis gündemi!

Basın Toplantısı 11:00

Sn. Veli AĞBABA - CHP MALATYA Milletveki...

Basın Toplantısı 11:30

Sn. Hakkı Saruhan OLUÇ - HDP Grup Başkan...

Basın Toplantısı 13:30

Sn. Haydar AKAR - CHP KOCAELİ Milletveki...

AF İÇİN TARİH NETLEŞİYOR

"İnfaz düzenlemesi ne zaman gündeme gelecek?" sorusu yanıtını buldu. Edinilen bilgilere göre, AK Parti, infaz indirimini içeren düzenlemeyi yeni yılda yani 2020 Ocak ayında meclis gündemine getirecek. AK Parti'nin hukukçu kurmayları ceza infaz düzenlemesi için bir araya geldi. Çalışmada teklifin ayrıntıları netleşti. Bu kapsamda bazı suçların infaz indirimi kapsamı dışında kalması görüşü benimsendi.

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