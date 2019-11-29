Kamuoyunun yakından takip ettiği af yasası ne zaman çıkacak, af yasası kimleri kapsayacak araştırmaları devam ediyor. Ceza infaz kanununda yapılacak değişikliklerin öngörüldüğü af yasasının 2020 yılının Ocak ayında Meclis'te görüşülmesi bekleniyor. Binlerce mahkumu etkileyecek olan genel af yasasında 4 yıl detayı dikkat çekiyor. Peki, ceza infaz kanununda değişiklik yani af yasası ne zaman çıkacak, neleri kapsıyor? Yargı paketinden ayrı olarak üzerinde çalışılan düzenlemede infaz süreleri de kısalıyor. Mevcutta cezanın üçte ikisi çekilirken yeni düzenlemede 1/2 'si yani yarı oranında infazı gerçekleşecek. Peki 2. yargı paketi maddeleri içeriğinde neler? Af yasası son dakika ne oldu?

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AF İÇİN TARİH NETLEŞİYOR

"İnfaz düzenlemesi ne zaman gündeme gelecek?" sorusu yanıtını buldu. Edinilen bilgilere göre, AK Parti, infaz indirimini içeren düzenlemeyi yeni yılda yani 2020 Ocak ayında meclis gündemine getirecek. AK Parti'nin hukukçu kurmayları ceza infaz düzenlemesi için bir araya geldi. Çalışmada teklifin ayrıntıları netleşti. Bu kapsamda bazı suçların infaz indirimi kapsamı dışında kalması görüşü benimsendi.

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