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  • Son Güncelleme: 29.11.2019 14:02

Şahane Cuma hangi ürünlerde indirim var?

ın gelmesiyle birlikte indirim çılgınlığı da başlamış oldu. Özellikle vatandaşlar elektronik eşyaları ve indirimleri merak ediyor. Elektronik sektöründeki ürünlerin genellikle pahalı olmaları, bugünde uygulanan dev indirimleri daha da cazip konuma getiriyor. Şahane Cuma indirimleri 2019! , Şahane Cuma olarak adlandırılan günde bir çok marka ürünlerinde indirim yapıyor. 29 Kasım tarihinin gelmesiyle büyük markalardan indirim haberleri gelmeye devam ediyor. Elektronik devi MediaMarkt'in indirimleri araştırılmaya başlandı. İşte MediaMarkt Şahane Cuma indirimleri 2019! Hangi ürünlerde indirim var?

MediaMarkt Şahane Cuma hangi ürünlerde indirim var?

MediaMarkt Şahane Cuma indirimleri 2019! 29 Kasım tarihinin gelmesiyle büyük markalardan indirim haberleri gelmeye devam ediyor. Efsane Cuma, Şahane Cuma olarak adlandırılan günde bir çok marka ürünlerinde indirim yapıyor. Elektronik devi MediaMarkt'in indirimleri araştırılmaya başlandı. İşte MediaMarkt Şahane Cuma indirimleri 2019! Hangi ürünlerde indirim var? Black Friday, Amerika Birleşik Devletleri'nde Kasım ayının dördüncü perşembesi, Kanada'da da Ekim ayının ikinci Pazartesi günü kutlanmakta olan Şükran Günü'nün ertesi gününde mağazalar ve alışveriş merkezlerinde yapılan devasa indirimlere verilen genel isimdir.


MediaMarkt'ta Şahane Cuma indirimleri

Dünyanın pek çok yerinde tam bir alışveriş çılgınlığına neden olan Black Friday, bu sene Türkiye'de Şahane Cuma olarak kutlanıyor; hesaplı alışveriş sevenler MediaMarkt'ta bir araya geliyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de büyük bir coşkuya sahne olan Şahane Cuma, 2019 yılının son zamanlarında da büyük indirimlerle sizleri karşılıyor. Siz de 2019 bitmeden ihtiyacınız olan tüm elektronik ürünleri devasa indirimlerle satın almak istiyorsanız bu sene Şahane Cuma ile MediaMarkt'ta tanışmaya başlayın.

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