Black Friday Pull and Bear indirimleri 2019! En iyi giyim markaları arasında yer alan Pull and Bear'da alışveriş çılgınlığına katılıyor. Tüketiciler hangi ürünlerde indirim olduğunu araştırmaya başladı. Black Friday kapsamında ülkemizde efsane indirimler devam ediyor. Bir çok marka ve alışveriş sitesinin kampanyalarına her geçen gün yenileri ekleniyor. İşte Black Friday Pull and Bear indirimleri 2019! Hangi ürünlerde indirim var? Efsane Cuma indirim kampanyasına katılan 10'larca büyük marka var. Black Friday ismi Philadelphia'da, alışverişten dolayı oluşan yoğun trafik ve zorluklar nedeniyle verilmiştir.

'KARA CUMA' NE ZAMAN?

Türkiye'de "Muhteşem Cuma, Beklenen Cuma, Efsane Cuma" gibi isimlerle adlandırılan Kara Cuma her yıl kasım ayının son Cuma günü gerçekleştiriliyor. 2019 yılında ise 29 Kasım'a denk gelen bu günde birçok üründe indirim yapılacak.