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  • 29.11.2019 12:18
  • Son Güncelleme: 29.11.2019 13:35

'de operasyonu!

'de, bir depo ve bir iş yerinde yapılan aramada 6 bin 590 adet , tütün ve çay ele geçirildi. Gözaltına alınan S.Ç. ve Ö.A. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli,  şartı ile serbest bırakıldı.

Kocaeli'de kaçak sigara operasyonu!

Emniyet Müdürlüğü Gebze Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Gebze ve Darıca ilçelerinde bulunan bir iş yeri ve bir depoda arama yaptı.

Aramalarda 6 bin 590 adet , 15 bin 600 adet tütünle doldurulmuş makaron, 500 gram nargile tütünü, 6 kilo 200 gram kaçak çay, 91 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan S.Ç. ve Ö.A. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli, şartı ile serbest bırakıldı.

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