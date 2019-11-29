Kocaeli'de kaçak sigara operasyonu!

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Gebze Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Gebze ve Darıca ilçelerinde bulunan bir iş yeri ve bir depoda arama yaptı.
Aramalarda 6 bin 590 adet kaçak sigara, 15 bin 600 adet tütünle doldurulmuş makaron, 500 gram nargile tütünü, 6 kilo 200 gram kaçak çay, 91 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan S.Ç. ve Ö.A. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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