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  • 29.11.2019 13:42
  • Son Güncelleme: 29.11.2019 13:42

Efsane Cuma indirimleri! listesi

indirimleri kapsamında onlarca markanın çok sayıda ürününde indirim uygulanıyor. Hepsiburada Efsane Cuma indirimleri 2019 başladı, milyonlarca alışveriş tutkunu kapsamında Hepsiburada indirimlerini görüntülemek için online alışverişe başladı. Peki Hepsiburada efsaneleşmiş cuma indirimleri kaç gün sürecek, Black Friday indirimleri ne vakit bitecek? Üyelik oluşturan müşteriler daha sonrasında onlarca kategoride yüzlerce üründe meydana getirilen indirimleri inceleyebilirler. Alışveriş yapmak isteyen yurttaşlar daha beğendikleri ürünleri sepetlerine ekleyebilir ve daha sonrasında ödeme yaparak bu ürünleri alabilirler.

29 Kasım Hepsiburada Efsane Cuma indirimleri!

Hepsiburada internet mağazasında çok sayıda üründe Black Friday indirimi yapılıyor. Efsane Cuma kampanyası kapsamında yapılacak indirimlerden nasıl yararlanılacağına ilişkin detayları derledik. İşte Hepsiburada Black Friday Efsane Cuma indirimleri. Hepsiburada'nın Black Friday kapsamında gerçekleştireceği Efsane Cuma kampanyasında ev tekstili ürünleri, küçük ev aletleri, teknoloji ürünleri, kişisel bakım ürünleri, ayakkabı, ev tekstili gibi pek çok farklı ürün yer alacak.

HEPSİBURADA İNDİRİM GÜNLERİ

Hepsiburada Black Friday Efsane Cuma indirimleri kapsamında müşteriler bazı kategorilere özel ilgi gösterdiler. Bu ilgi karşısında bazı ürünlerde yapılan indirimlerin süresi uzatıldı. Müşterilerin en çok ilgi gösterdikleri alan ise elektronik oldu. Başta akıllı telefon, akıllı saat, televizyon, bilgisayar, tablet ve beyaz eşya gibi ürünlerde yapılan indirimler büyük ilgi gördü.

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