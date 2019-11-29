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  • 29.11.2019 14:13
  • Son Güncelleme: 29.11.2019 14:13

Başkan Erdoğan cuma namazını Camisi'nde kıldı

Başkan , cuma namazını Camisi'nde kıldı. Erdoğan, daha sonra Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Temel Atma Töreni'ne katılmak üzere 'ye geçti.

Erdoğan, cuma namazını Mimar Sinan Camisi'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan öğle saatlerinde 'deki Camisi'ne geçti.

Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliyesi Temel Atma Töreni'ne katılmak üzere 'ye geçti.

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