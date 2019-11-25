Büyük bir heyecanla beklenen Efsane Cuma yani Black Friday alışveriş günleri devam ediyor. Her yıl 1 hafta süren Efsane Cuma indirimleri sırasında milyonlarca ürün alınıyor. Efsane Cuma indirim kampanyasına katılan 10'larca büyük marka var. Teknosa, Trendyol, Hepsiburada, Zara, Nike, Gratis, Morhipo Black Friday indirimi yapan markalardan sadece bazılarıdır. Efsane Cuma indirimleri hangi markalar indirimde tam liste haberimizde. Bugün tarihte ilk defa 1961 yılında gazetelerde Black Friday adını almıştır. Philadelphia'da alışverişten dolayı izdihamların yaşanması ve trafiğin altüst olmasından dolayı bu adı almıştır.

ZARA İNDİRİMLERİ

Zara Black Friday 2019 indirimleri 22 Kasım Perşembe gecesi saat 22:00 den sonra başlayacak. Zara, Zara Home, Bershka, Oysho, Stradiverius, Pull and Bear, gibi mağazalarda %50'ye varan indirimler ile beğenip almak istediğiniz her şey için şimdi tam sırası.

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Black Friday kapsamında Efsane Cuma indirimi yapan markalar hangisi?

Black Friday indirimine onlarca mağaza ve markalar dahil oldu. Bunların başında Hepsiburada, Gittigidiyor, Trendyol, Mediamarkt, Teknosa, İdefix, IKEA, Vivense, Watsons, Ayakkabı Dünyası, Boyner, Zara, HM, Nike Steam, Gratis, Teknosa gibi büyük markalar gelmektedir. Bunların yanında daha onlarca marka ve mağaza Black Friday indirimi yapıyor.