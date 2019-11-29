Efsane Cuma'da indirim yapan mağazalar merak edilen konular arasında bulunuyor. Her sene olduğu gibi bu yıl da Kara Cuma'da birçok mağaza tüketicileri indirim fırsatı ile buluşturuyor. Vatandaşlar ise hangi markaların indirim yaptığını araştırmaya başladı. Peki Kara Cuma hangi mağazalarda geçerli? Kara Cuma kaç gün sürecek? Her sene olduğu gibi bu yılda Black Friday günü yapılacak indirimler merak içinde araştırılıyor. Birçok kişi uçak bileti alımları için bu günü beklemekte. 1932'den bu yana yılbaşı alışverişleri sezonunun başlangıcı olarak da kabul edilen 'Black Friday', önce ABD'de başladı.

'KARA CUMA' NE ZAMAN?

Türkiye'de "Muhteşem Cuma, Beklenen Cuma, Efsane Cuma" gibi isimlerle adlandırılan Kara Cuma her yıl kasım ayının son Cuma günü gerçekleştiriliyor. 2019 yılında ise 29 Kasım'a denk gelen bu günde birçok üründe indirim yapılacak.