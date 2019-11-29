Pegasus Black Friday indirimi 2019! Black Friday kapsamında birçok marka indirim fırsatı başlattı. Pegasus ise yolculara bir indirim fırsatı hazırladı. Pegasus'un Uçuran Cuma fırsat ise kullanıcılar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Uçuran Cuma Pegasus indirimi 2019! Detaylar haberimizde... Pegasus, kampanya süresince kurallarda tek taraflı değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Kampanya şartları, değişiklik öncesinde gerçekleştirilmemiş işlemler ile ilgili olarak herhangi bir hak oluşturmaz. Böyle bir durumda kazanılmış hak iddiasında bulunulamaz.

Satış Tarihi: 28-29 Kasım (Türkiye yerel saatine göre 28 Kasım 2019 saat 19:00'dan itibaren 29 Kasım 2019 saat 23:59'a kadar satışın ve biletlemenin tamamlanmış olması şartıyla geçerlidir.)

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