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  • 29.11.2019 13:51
  • Son Güncelleme: 29.11.2019 13:51

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indirimi ile birlikte alışveriş çılgınlığı da başlamış oldu. Vatandaşlar alışveriş yaparken kargolarını da büyük bir heyecanla bekliyor. ? sitesi Hepsiburada'da büyük indirimler yaparak tüketicilerin yüzünü güldürmeyi başarıyor. kapsamında yapılan indirimler sonrasında alışveriş çılgınlığı devam ediyor. Kargoların yoğun çalışması nedeniyle yaşanan aksaklıklar müşteriler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Hepsiburada kargo nasıl takip edilir? ? Merak edilen detaylar haberimizde...

Hepsiburada kargo nasıl takip edilir?

Hepsiburada kargo nasıl takip edilir? Black Friday kapsamında yapılan indirimler sonrasında alışveriş çılgınlığı devam ediyor. Online alışveriş sitesi Hepsiburada'da büyük indirimler yaparak tüketicilerin yüzünü güldürmeyi başarıyor. Kargoların yoğun çalışması nedeniyle yaşanan aksaklıklar müşteriler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Hepsiburada kargo nasıl takip edilir? Hepsiburada sipariş ne zaman gelir? Merak edilen detaylar haberimizde...

Siparişim kargo firması tarafından ne zaman teslim edilir?

Siparişiniz onaylandıktan sonra hazırlanır, faturası düzenlenir ve ardından sipariş esnasında seçtiğiniz gönderim türüne göre kargo firmasına teslim edilir. Siparişiniz kargoya teslim edildikten sonra ürünlerinizin teslimat süresi, teslimatın yapılacağı adrese ve kargo firmasının teslimat süresine göre değişkenlik gösterebilir. Siparişinizi ve siparişinizin tahmini teslim tarihini "Hesabım – Siparişlerim" sayfasında "Sipariş Durumu" ve "Kargo Takibi" bölümünden takip edebilirsiniz.

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