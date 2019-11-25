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  • Son Güncelleme: 26.11.2019 07:03

'Beştepe'de bir 'li' yalanıyla 'ye kumpas kuran isimler aktörleri mi?

Genel Başkanı Kemal ’nun maşa olarak kullandığı Rahmi Turan’ın ‘Beştepe’de bir CHP’li’ yalanı henüz aydınlatılamadı. Beştepe’ye gittiği iddia edilen isim ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada parti içinde bir çetenin olduğuna işaret etti. kulislerinde , ve gibi isimlerin içinde bulunduğu Hareketi hatırlatılıyor.

İnce'ye kumpas kuran isimler 10 Aralık aktörleri mi?

'de "'ye giden CHP'li" muamması devam ederken, iddiaların odağındaki isim 'nin kime 'çete' vurgusu yaptığı merak konusu oldu. CHP kulislerinde olağan şüpheli olarak Hareketi öne çıkıyor. 'nın başı çektiği hareketin partiyi ele geçirmek için böyle bir iftira atmış olabileceği belirtiliyor. CHP'de hararet artarken her konuda konuşan ve Selin Sayek Böke'nin sessizliği ise süreçte dikkat çekici. Kulislerde ise büyük kurultay öncesi yapılan mahalle ve ilçe delege seçimlerinde İnce'ye yakın isimlerin seçilmeye başlaması üzerine 'nun bunun önünü kesmek için bu tezgahı planladığı konuşuluyor.

ÇETEYE İŞARET ETMİŞTİ
Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, CHP'deki yalan sarmalı gün geçtikçe içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Külliye'ye gittiği iddia edilen Muharrem İnce'nin basın toplantısında sarf ettiği "Bu çete her işte var bunlar. Ama merak etmeyin bugün bana bu iftirayı attılar yakında Kılıçdaroğlu'na atarlarsa şaşırmam" sözleri sonrası parti içinde kimi ve kimleri kast ettiği merak konusu oldu.

10 ARALIK OPERASYONU MU?
Kulislerde, partiyi ele geçirmeye çalışan 10 Aralık Hareketi'nin ismi konuşuluyor. "CHP sosyal demokrat bir parti değildir, sosyal demokrasinin önünde en büyük engeldir ve kapatılmalıdır. CHP bir parti değil vakıf olarak hayatına devam etmelidir" söylemleriyle bilinen '10 Aralık Hareketi' 10 Aralık 2005'te toplanarak İbrahim Kaboğlu başkanlığında yeni bir anayasa bile hazırlamıştı. Partide 10 Aralık'çıların başını Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı çekerken, Genel Başkan Yardımcısı , , Tekin Bingöl, İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun bu hareketin içerisinde yer aldığı biliniyor. Parti koridorlarında 10 Aralık'çıların İnce'ye iftira atarak partide içindeki hakimiyetlerini pekiştirmek istediği belirtiliyor.

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