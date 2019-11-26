CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son grup toplantısında, "Türkiye'nin yeni amiral gemisi Sözcü gazetesidir" ifadesini kullandı. Bu sözlerden sonra Sözcü'nün yazarı Rahmi Turan, "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiasını ortaya attı. Sonra da "O kişi Muharrem İnce" açıklamasını yaptı. İnce ise bu iddiayı yalanladı. CHP Genel Merkezi'nde kendisine tezgah kurulduğunu anlattı. CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak da İnce'nin 'çete' sözü için, "CHP'de çeteyi arayanlar her zaman karşılarında Kuvay-ı Milliye'yi bulmuşlardır" ifadesini kullandı.
İddiayı ortaya atan Sözcü gazetesine ise toz kondurmadı. Kumpasçıların CHP'de olmadığını anlatmaya çalıştı. Bu açıklamaları duyanlar şaştı kaldı: Kendi içlerindeki kavgayı, başkalarına fatura ediyorlar... Medyayı suçluyorlar.
Rahmi Turan, hata yaptığını söyleyerek, özür dilemişti...
SKANDAL ZİNCİRİ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu: Siyasetmedya ilişkisi açısından son derece çarpık bir ilişkinin var olduğu görülüyor. Bu, yukarıdan aşağıya literatüre geçecek bir skandallar zinciri. Kumpasın CHP içinde üretildiği ortaya çıktı...
İddiayı ortaya atan Sözcü gazetesine ise toz kondurmadı. Kumpasçıların CHP'de olmadığını anlatmaya çalıştı. Bu açıklamaları duyanlar şaştı kaldı: Kendi içlerindeki kavgayı, başkalarına fatura ediyorlar... Medyayı suçluyorlar.
Rahmi Turan, hata yaptığını söyleyerek, özür dilemişti...
SKANDAL ZİNCİRİ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu: Siyasetmedya ilişkisi açısından son derece çarpık bir ilişkinin var olduğu görülüyor. Bu, yukarıdan aşağıya literatüre geçecek bir skandallar zinciri. Kumpasın CHP içinde üretildiği ortaya çıktı...
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