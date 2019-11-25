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  • 26.11.2019 07:07
  • Son Güncelleme: 26.11.2019 07:10

'nda 2 binden fazla mayın ve imha edildi!

’nin güney sınırlarındaki terör tehdidine karşı başlattığı hakkında açıklamalarda bulunan Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü Deniz Yarbay Nadide Şebnem Aktop, çok sayıda mühimmatın ele geçirildiği, 2 binden fazla mayın ve ’nin imha edildiği harekat kapsamında bölgenin patlayıcılardan tamamen temizlenene kadar çalışmaların süreceğini bildirdi.

2 binden fazla mayın ve EYP imha edildi!

Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada harekatın sona erdiği, bölgede mayın ve temizliğinin devam ettiği belirtilirken, ABD ve ile imzalanan mutabakatlara tam olarak uyulduğu ifade edildi. Dünkü arama tarama faaliyetleri kapsamında da Rasulayn'da terör örgütü /'ye ait yeni tüneller tespit edildi. Ayrıca yurtiçi ve sınır ötesindeki terörle mücadele kapsamında genişletilen Pençe 1-2 operasyonlarında bugüne kadar 90 teröristin etkisiz hale getirildiği, 320 sığınak ve mağaranın imha edildiği belirtildi.

11'İNCİ DEVRİYE
Türk ve Rus askeri unsurları, Fırat'ın doğusunda 11'inci ortak kara devriyesini gerçekleştirdi. Kamışlı-Derik kesimindeki kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı. Her iki taraftan 4'er kara aracı ve İHA'nın iştirak ettiği devriye faaliyeti, 10 kilometre derinlikte, 58 kilometre uzunluğundaki güzergahta yürütüldü.

AZEZ'E BOMBA
Harekatı bölgesinde yer alan Azez'deki bombalı saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti. İlçe merkezindeki otogarın önünde dün öğle saatlerinde PKK/YPG tarafından bomba yüklü araç infilak ettirildi. Saldırıda 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Tel Rıfat'ı işgal eden YPG/PKK sık sık Azez'i hedef alırken, saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı. kanlı saldırıyı "İnsanlık düşmanı PKK/YPG, bu kez de Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde yer alan Azez'deki masum sivilleri hedef aldı" diye duyurdu.

YIKIM BÜYÜYOR
son 24 saatte hem havadan hem karadan rejimi ve destekçisi Rusya'nın yoğun saldırılarına maruz kaldı. Rejim Rusya'nın desteğiyle İdlib'de stratejik Um Halahil köyü ve Muşeyrife Tepesi'ni ele geçirirken, Rus hava saldırısında 35 köye hizmet veren tek hastane de hizmet dışı kaldı. İdlib'deki saldırılar sebebiyle 25 gün içinde 50 bin sivil yerinden edildi, 37'si çocuk 100 sivil de hayatını kaybetti.

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