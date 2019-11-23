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  • 23.11.2019 08:07
  • Son Güncelleme: 23.11.2019 08:07

'dan son dakika açıklaması

Son dakika... : Herhangi bir şekilde alınamazsa, başka arayışlara girmek zorunda kalacağımızın herkes tarafından bilinmesi lazım.

Hulusi Akar'dan son dakika F-35 açıklaması
, yaptığı açıklamada "Herhangi bir şekilde F-35 alınamazsa, başka arayışlara girmek zorunda kalacağımızın herkes tarafından bilinmesi lazım" ifadelerini kullandı.

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