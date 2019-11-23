Hulusi Akar'dan son dakika F-35 açıklaması

Son dakika... Milli Savunma Bakanı Akar: Herhangi bir şekilde F-35 alınamazsa, başka arayışlara girmek zorunda kalacağımızın herkes tarafından bilinmesi lazım. Milli Savunma Bakanı Akar, yaptığı açıklamada 'Herhangi bir şekilde F-35 alınamazsa, başka arayışlara girmek zorunda kalacağımızın herkes tarafından bilinmesi lazım' ifadelerini kullandı.
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