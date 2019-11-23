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  • Son Güncelleme: 23.11.2019 08:58

'den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! 23 Kasım bugün hava nasıl olacak?

'den yapılan son dakika açıklamasına göre, Marmara'nın kuzey ve batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Yalova, Bursa, Manisa, Uşak, Denizli ve Kütahya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı, Antalya'nın doğu kesimlerinde yağışların kuvvetli olması beklendiği bildirildi. Peki, yurt gnelinde bugün hava nasıl olacak? İşte 23 Kasım raporu...

Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre; ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Yalova, Bursa, Manisa, Uşak, Denizli ve Kütahya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği bildirildi. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte 23 Kasım Meteoroloji hava durumu...

YENİ YAĞIŞLI SİSTEM GELİYOR

25 Kasım Pazartesi gününden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelecek alçak basınç merkezi ve cephe sistemlerinin etkisiyle ülkemizin yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceği ve bu yağışların yurdun büyük bir bölümünde görüleceği tahmin ediliyor.

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