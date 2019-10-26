Türkiye için bomba SU-35 iddiası! Amerikan F-35 mi Rus SU-57 mi daha güçlü? İşte inanılmaz sonuç
Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerinin gelmesiyle birlikte askeri teknolojide önemli bir adım atan Türkiye'de gözler, ABD yapımı olan F-35 savaş jetlerine çevrildi. ABD skandal bir karar alarak Türkiye'yi F-35 programından çıkardığını açıkladı. Türkiye ile ilişkilerini geliştiren Rusya, ABD'nin aldığı bu karar sonrası Türkiye ile Rusya arasında yapılan görüşmelerde SU-35 ticareti konusunda büyük mesafe kat edildiği öne sürüldü. Peki ABD yapımı F-35 mi Rus yapımı SU-57 mi daha güçlü? İşte iki savaş jetinin inanılmaz özellikleri...
Habere göre, Türk ve Rus yetkililer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Uluslararası Havacılık ve Uzay Salonları (MAKS) havacılık gösterisine yaptığı ziyaretten iki ay sonra, toplam 36 Su-35 avcı uçağının Türkiye'ye satışının ayrıntılarını görüşüyorlar.
Uçakların bazı parçalarının ortak üretimi konusunda da yetkililerin teması sürüyor.
Amerikan F-35 mi Rus SU-57 mi daha güçlü?
Rus medyasının da dikkatini çeken gelişmeler, akıllara Rusya'nın beşinci nesil avcı uçağı Su-57'yi getirdi. Rusya merkezli Sputnik haber ağı, Amerikan F-35'leri ve Rus Su-57'leri karşılaştırdı. Rus medyası ayrıca Türkiye'nin olumsuz bir durumla karşılaşması durumunda bu ihtiyacını Rusya'dan karşılayabileceğine vurgu yapıldı.
BEŞİNCİ NESİL AVCILAR
Su-57: Daha önce PAK-FA ve T-50 adını taşıyan Su-57 uçağı, Rusya'nın en yeni 5. nesil avcı uçağı. Tasırımcısı, P.O. Suhoy Test ve Tasarım Bürosu olan Su-57'nin 12 uçaktan oluşacak ilk seri üretim grubunun 2019'da Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne teslim edilmesi bekleniyor. Su-57 ilk uçuşunu 2010'da Rusya'nın Komsomolsk-na-Amure kentinde gerçekleşti.
F-35: F-35, JSF (Joint Strike Fighter, yani müşterek savaş uçağı) programı çerçevesinde üretilmiş olan 5. nesil radar izi düşük çok işlevli savaş uçakları ailesi. Tasarımcısı Lockheed Martin olan F-35, ABD, Norveç, Avustralya, İtalya, İsrail ve İngiltere'de kullanılıyor. F-35 ilk uçuşunu 24 Ekim 2000'de gerçekleşti.