Türkiye Rusya'dan SU-35 ve SU-57 alacak mı? Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir açıkladı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, A Haber canlı yayınında soruları yanıtladı. Başkan Erdoğan'ın Rusya'da bizzat incelediği SU35 ve SU57 silahlarının alımına ilişkin konuşan İsmail Demir "İncelemeler sürüyor. Karar vericilere riskleri ve sonuçları rapor edeceğiz." dedi.



Demir, "Su-35 uçağı bizim için ancak ara çözüm olabilir. Rusya ile görüşmelerin çok başındayız. Ortaklık ve farklı konularda uzun uzun konuşmamız gerekiyor." İfadelerini kullandı.



Demir'in bu açıklamalarından sonra gözler Amerikan F35 mi yoksa Rus SU35 ve SU57 mi sorusuna çevrildi.

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