Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 23.11.2019 09:18
  • Son Güncelleme: 23.11.2019 09:18

Son dakika: 'ta 46'sı çocuk 83 yakalandı

'nin ilçesinden lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 83 kaçak, ekipleri tarafından yakalandı.

Ayvacık'ta 83 kaçak göçmen yakalandı
Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Komutanlığı ekipleri, ilçesi Kadırga Burnu açıklarında düzenledikleri iki ayrı operasyonda lastik botlar içinde Afganistan uyruklu 83 i yakaladı.



46'sı çocuk, 18'i kadın, 19'u erkek olan kaçaklar, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Çanakkale Ayvacık'ta 46'sı çocuk 83 kaçak göçmen yakalandı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri