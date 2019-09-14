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Rus savaş uçağı SU-35 İstanbul semalarında! Amerikan F-35 mi Rus SU-57 mi daha güçlü?

Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasının ardından gündeme gelen SU-35 İstanbul'a geldi. İstanbul'da önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan TEKNOFEST'te son günlerin popüler savaş uçağı da sergilenecek. Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerinin gelmesiyle birlikte askeri teknolojide önemli bir adım atan Türkiye'de gözler, ABD yapımı olan F-35 savaş jetlerine çevrildi. ABD skandal bir karar alarak Türkiye'yi F-35 programından çıkardığını açıkladı. Türkiye ile ilişkilerini geliştiren Rusya, ABD'nin aldığı bu karar sonrası Rus yapımı olan SU-57'nin Türkiye'ye satmakta sakınca görmüyor. Peki ABD yapımı F-35 mi Rus yapımı SU-57 mi daha güçlü? İşte iki savaş jetinin inanılmaz özellikleri...

14.09.2019 17:03 - Son Güncelleme: 14.09.2019 17:12
Amerikan F-35 mi Rus SU-57 mi daha güçlü? İşte inanılmaz sonuç

TEKNOFEST'te sergilenmek üzere Atatürk Havalimanı'na gelen Rus yapımın yeni nesil savaş uçağı SU-35, antrenman uçuşu yaptı.

Amerikan F-35 mi Rus SU-57 mi daha güçlü? İşte inanılmaz sonuç

SU-35'in Atatürk Havalimanı semalarındaki şovu nefes kesti. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı.

Amerikan F-35 mi Rus SU-57 mi daha güçlü? İşte inanılmaz sonuç

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moskova ziyaretinde katıldığı Havacılık ve Uzay Fuarı MAKS-2019'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST'e Rus uçaklarının da katılmasını teklif etmişti.

Amerikan F-35 mi Rus SU-57 mi daha güçlü? İşte inanılmaz sonuç

Erdoğan'ın teklifine olumlu yanıt veren Putin, İstanbul'da düzenlenecek TEKNOFEST'te sergilenmek üzere Su-35 savaş uçağı gönderdi.

Amerikan F-35 mi Rus SU-57 mi daha güçlü? İşte inanılmaz sonuç

Dün İstanbul'a iniş yapan SU-35 uçağı, bugün ise antrenman uçuşu gerçekleştirdi. SU-35'in Atatürk Havalimanı semalarındaki şovu nefes kesti.

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