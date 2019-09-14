Rus savaş uçağı SU-35 İstanbul semalarında! Amerikan F-35 mi Rus SU-57 mi daha güçlü?
Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasının ardından gündeme gelen SU-35 İstanbul'a geldi. İstanbul'da önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan TEKNOFEST'te son günlerin popüler savaş uçağı da sergilenecek. Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerinin gelmesiyle birlikte askeri teknolojide önemli bir adım atan Türkiye'de gözler, ABD yapımı olan F-35 savaş jetlerine çevrildi. ABD skandal bir karar alarak Türkiye'yi F-35 programından çıkardığını açıkladı. Türkiye ile ilişkilerini geliştiren Rusya, ABD'nin aldığı bu karar sonrası Rus yapımı olan SU-57'nin Türkiye'ye satmakta sakınca görmüyor. Peki ABD yapımı F-35 mi Rus yapımı SU-57 mi daha güçlü? İşte iki savaş jetinin inanılmaz özellikleri...
14.09.2019 17:03
- Son Güncelleme: 14.09.2019 17:12
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