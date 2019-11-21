Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 21.11.2019 13:07
  • Son Güncelleme: 21.11.2019 13:15

Son dakika: 'dan 'ın yakınlarına taziye telefonu

Son dakika haberine göre , vefat eden 25. Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral 'ın yakınlarını telefonla arayarak başsağlığı diledi.

Erdoğan'dan Büyükanıt'ın yakınlarına taziye telefonu

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Başkan Erdoğan'dan Yaşar Büyükanıt'ın yakınlarına taziye telefonu
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri