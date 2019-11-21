Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın aile üyeleriyle telefon görüşmesi yaptı, taziyelerini iletti.



Yaşar Büyükanıt'ın aile üyeleriyle telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhuma Allah'tan rahmet, aile üyelerine başsağlığı ve sabır diledi.