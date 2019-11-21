Bayburt merkeze 17 kilometre mesafedeki Maden Köyünde saat 10.30'da 2 katlı evde yangın çıktı.

YANGINA MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Yangında, ikisi çocuk biri engelli vatandaş olmak üzere 3 kişi yaşamını yitirdi.

Bayburt Valiliği, yangınla ilgili açıklama yaptı. Valiliğin açıklamasında yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtilerek şu ifadeler yer aldı: