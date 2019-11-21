Bayburt merkeze 17 kilometre mesafedeki Maden Köyünde saat 10.30'da 2 katlı evde yangın çıktı.
YANGINA MÜDAHALE DEVAM EDİYOR
Yangında, ikisi çocuk biri engelli vatandaş olmak üzere 3 kişi yaşamını yitirdi.
Bayburt Valiliği, yangınla ilgili açıklama yaptı. Valiliğin açıklamasında yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtilerek şu ifadeler yer aldı:
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