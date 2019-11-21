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  • Son Güncelleme: 21.11.2019 13:43

'ta bir evde ! Ölü ve yaralılar var!

merkeze bağlı Maden Köyünde bir evde çıkan da 2’i çocuk biri 3 kişi hayatını kaybetti. Yangına müdahale devam ediyor.

Bayburt merkeze 17 kilometre mesafedeki Maden Köyünde saat 10.30'da 2 katlı evde yangın çıktı.

YANGINA MÜDAHALE DEVAM EDİYOR
Yangında, ikisi çocuk biri engelli vatandaş olmak üzere 3 kişi yaşamını yitirdi.

Bayburt Valiliği, yangınla ilgili açıklama yaptı. Valiliğin açıklamasında yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtilerek şu ifadeler yer aldı:

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