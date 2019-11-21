Türk Silahlı Kuvvetlerinin 25. Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın vefat ettiği öğrenildi. Rahatsızlığından dolayı bir süredir tedavi gören Büyükanıt, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

79 yaşında vefat eden Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt da 4 gün önce yaşamını yitirmişti. Yaşar Büyükanıt, rahatsızlığından dolayı eşinin cenaze törenine katılamamıştı.

BÜYÜKANIT'IN SON RÖPORTAJI

15 Temmuz'da kanlı bir darbe girişimiyle milletin iradesine el koymaya kalkan FETÖ'nün; yargı yapılanmasına yer alan Şemdinli soruşturması savcısı Ferhat Sarıkaya'nın gözaltına alınmasının ardından Genelkurmay eski Başkanı Yaşar Büyükanıt yıllar sonra açıklama yapmıştı.

"HELALLİK İSTİYORLAR"

O dönemde, terörle mücadele eden komutanlara terör örgütü yöneticisi dendiğini ifade eden Büyükanıt, bugünlerde kendisinden helallik istediklerini ancak affının olmadığını belirtmişti.

"HEPSİ ALLAH'INDAN BULSUN"

Yaşar Büyükanıt, "Terörle uğraşan, mücadele eden komutana 'terör örgütü yöneticisi' dediler. Akıl, mantık alacak gibi değil. Aynı adam benden helallik istiyor. Bunlar maşa oldukları için hepsi Allah'ından bulsun. Memleketin gerçek savcı ve hakimlere ihtiyacı var. Yalan, iftira ve pislik atan bu kişileri son nefesimde bile affetmen. Gerçek olmayan, onur kırıcı tutum içinde bulunanlar, gerçeklerin geç de olsa bir gün ortaya çıkacağını bilmeli." ifadelerini kullanmıştı.

ESKİ GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL YAŞAR BÜYÜKANIT KİMDİR?

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 25'inci Genelkurmay Başkanı olan, Orgeneral Yaşar BÜYÜKANIT, 1940 yılında İstanbul'da doğmuş, 1961 yılında Kara Harp Okulundan, 1963 yılında Piyade Okulundan mezun olmuştur.

1970 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli birliklerde Takım ve Bölük Komutanlığı yapan Orgeneral BÜYÜKANIT, 1972 yılında Kara Harp Akademisini kurmay subay olarak bitirdikten sonra; 6'ncı Piyade Tümeninde Harekât Şube Müdürlüğü, Kara Harp Akademisinde Öğretim Üyeliği, Belçika/Mons'ta Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanlığı Yüksek Karargâhında (SHAPE) İstihbarat Daire Temel İstihbarat Şubesi Kuvvet ve Sistem Kısım Amirliği, Genelkurmay Personel Daire General-Amiral Şubesinde Kısım Amirliği ve Şube Müdürlüğü, Kuleli Askerî Lisesi Komutanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı görevlerini yürütmüştür.

1988 yılında Tuğgeneralliğe terfi etmiştir. Tuğgeneral rütbesi ile 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı ve İtalya/Napoli'de NATO Güney Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanlığında (AFSOUTH) İstihbarat Daire Başkanlığı yapmış, 1992 yılında Tümgeneralliğe terfi etmiştir. Tümgeneral rütbesi ile Genelkurmay Genel Sekreterliği ve Kara Harp Okulu Komutanlığı görevlerinde bulunmuş, 1996 yılında Korgeneralliğe terfi etmiştir. Korgeneral rütbesi ile 7'nci Kolordu Komutanlığı ve Genelkurmay Harekât Başkanlığı görevlerinde bulunduktan sonra 2000 yılında Orgeneralliğe terfi etmiştir. Orgeneral rütbesi ile Genelkurmay II'nci Başkanlığı, 1'inci Ordu Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevlerinde bulunmuş, 28 Ağustos 2006 tarihinde atandığı Genelkurmay Başkanlığı görevinden 30 Ağustos 2008 tarihinde emekliye ayrılmıştır.

Orgeneral BÜYÜKANIT; TSK Şeref Madalyası, TSK Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası, TSK Üstün Hizmet Madalyası, İtalya Şeref Nişanı, ABD Liyakat Madalyası, Pakistan İmtiyaz Nişanı ve Kore Cumhuriyeti Tongil Liyakat Madalyası sahibidir.

Bayan Filiz BÜYÜKANIT ile evli olan Orgeneral Yaşar BÜYÜKANIT'ın bir çocuk babasıydı.