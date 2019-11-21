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Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti! E-Muhtıra için bunları söylemişti...

2006-2008 yılları arasında Genelkurmay Başkanı olarak görev yapan Orgeneral Yaşar Büyükanıt, bu sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 2008 yılında emekli olan Büyükanıt, 27 Nisan 2007 yılında Genelkurmay'ın internet sitesi üzerinden yayınlanan ve E-Muhtıra olarak bilinen bildiriyle ilgili de konuşmuştu. İşte Büyükanıt'ın 79 yıllık yaşamı ve E-Muhtıra hakkında söyledikleri...

21.11.2019 10:29 - Son Güncelleme: 21.11.2019 10:32
Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti! E-Muhtıra için bunları söylemişti...

1 Eylül 1940 doğumlu olan Yaşar Büyükanıt 79 yaşındaydı.

Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti! E-Muhtıra için bunları söylemişti...

İstanbul doğumlu olan Yaşar Büyükanıt, Türkiye'nin 25. Genelkurmay Başkanıydı.

Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti! E-Muhtıra için bunları söylemişti...

1959 yılında Erzincan Askeri Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1961 yılında Kara Harp Okulu'na giren Yaşar Büyükanıt, 1963 yılında ise Piyade Okulu'ndan mezun oldu.

Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti! E-Muhtıra için bunları söylemişti...

1983-1986 yılları arasında Kuleli Askeri Lisesi'nin komutanlığını yapan Büyükanıt, 1986-1988 yılları arasında ise Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanlığı görevini yürüttü.

Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti! E-Muhtıra için bunları söylemişti...

1992'de tümgeneralliğe yükselen Büyükanıt, bu rütbesiyle Genelkurmay Genel Sekreterliği ve 3 yıl boyunca da Kara Harp Okulu komutanlığı yaptı.

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