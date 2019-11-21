Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti! E-Muhtıra için bunları söylemişti...

2006-2008 yılları arasında Genelkurmay Başkanı olarak görev yapan Orgeneral Yaşar Büyükanıt, bu sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 2008 yılında emekli olan Büyükanıt, 27 Nisan 2007 yılında Genelkurmay'ın internet sitesi üzerinden yayınlanan ve E-Muhtıra olarak bilinen bildiriyle ilgili de konuşmuştu. İşte Büyükanıt'ın 79 yıllık yaşamı ve E-Muhtıra hakkında söyledikleri...

21.11.2019 10:29 - Son Güncelleme: 21.11.2019 10:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





