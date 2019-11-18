İstanbul'da bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Filiz Büyükanıt dün hayatını kaybetti. Filiz Büyükanıt için yarın Selimiye Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlenecek. Büyükanıt'ın Karacaahmet Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.
Son dakika: Yaşar Büyükanıt'ın acı günü! Filiz Büyükanıt hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Genelkurmay Eski Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt hayatını kaybetti. Büyükanıt'ın Karacaahmet Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.
İstanbul'da bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Filiz Büyükanıt dün hayatını kaybetti. Filiz Büyükanıt için yarın Selimiye Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlenecek. Büyükanıt'ın Karacaahmet Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.
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