İstanbul'da bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Filiz Büyükanıt dün hayatını kaybetti. Filiz Büyükanıt için yarın Selimiye Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlenecek. Büyükanıt'ın Karacaahmet Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.



