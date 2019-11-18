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  • Son Güncelleme: 18.11.2019 09:12

Son dakika: 'ın acı günü! hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Genelkurmay Eski Başkanı Orgeneral 'ın eşi hayatını kaybetti. Büyükanıt'ın 'na defnedileceği öğrenildi.

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