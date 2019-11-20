Yaşar Büyükanıt'ın eşi son yolculuğuna uğurlandı

Genelkurmay eski Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın eşi Bilge Filiz Büyükanıt, son yolculuğuna uğurlandı. Yaşar Büyükanıt, rahatsızlığı nedeniyle cenazeye katılamadı. Cenaze töreninde Yaşar ve Filiz Büyükanıt'ın kızları Bengü Büyükanıt Caymaz ile torunları Bengisu ve Sarp Anıt Caymaz, Büyükanıt'ın tabutu başında ağladı. Cenaze namazının ardından Filiz Büyükanıt Karacaahmet Mezarlığı'nda sonsuzluğa uğurlandı.
- Güncel
- 20.11.2019
- Gazete
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