Milyonların gözü af, EYT ve 3600 ek gösterge çıktı mı, son durum nedir? Sorularının cevabına çevrilmiş durumda. 1.5 milyon memurun heyecanla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesi için Çalışma Bakanı Selçuk, 'Kapsamlı bir çalışma yapıyoruz' demişti. EYT haberlerine is Başkan Erdoğan son noktayı koymuştu. Genel af yasası ve ceza indirimi için ise 39 maddeden oluşan yasa paketi meclisten geçmiş ve kararlar Resmi Gazete üzerinden duyurulmuştu. Ancak ikinci yargı paketi henüz sonuçlanmadı. Genel af yasası, EYT ve 3600 ek gösterge açıklamaları ve tüm detaylar takvim.com.tr'de olacak.

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3600 EK GÖSTERGE ÇIKTI MI?

1.5 milyon memurun heyecanla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesi için Çalışma Bakanı Selçuk, 'Kapsamlı bir çalışma yapıyoruz' dedi. Düzenleme, emekli aylıklarına ortalama 500, ikramiyelere ise 17 bin lira artış getirecek. Polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerinin heyecanla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesi için çalışmalar sürüyor.

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