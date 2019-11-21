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  • Son Güncelleme: 21.11.2019 10:28

Dışişleri'nden ı'na sert tepki

, "’ın gerçekleri saptırarak yürütmeye çabaladığı algı operasyonlarının son örneği, Miçotakis’in talihsiz ve mesnetsiz açıklamaları olmuştur. Yunanistan Başbakanı görmek ve bilmek istemese de, düzensiz göçmenler sınırda Yunan makamları tarafından geri itilmeye devam edilmektedir. Bu kişiler Avrupa’nın değerleri hiçe sayılarak insanlık dışı muameleye maruz bırakılmaktadır. Yunanistan’a, ülkemiz aleyhine propaganda yapmak yerine, bu konuda ile işbirliği yoluna gitmesinin daha etkili sonuçlar getireceğini hatırlatmakta fayda görüyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Yunanistan Başbakanı'na sert tepki

Sözcüsü Hami Aksoy tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'ın gerçekleri saptırarak yürütmeye çabaladığı algı operasyonlarının son örneği, Miçotakis'in talihsiz ve mesnetsiz açıklamaları olmuştur.

850 bin düzensiz göçmenin Avrupa'ya geçtiği 2015 göç krizine kıyasla, ülkemizin aldığı tedbirler sayesinde bu geçişler %94 oranında azalmıştır.

Göç yolları üzerinde bulunan ülkelerin ve Yunanistan'ın, "sıfır göçmen politikası" uygulaması ve bu kişilerin haklarını hiçe sayması insani değildir. Göçten muzdarip ülkeler ve Yunanistan, öncelikle kaynak ülkelerde göçü tetikleyen nedenlerin ortadan kaldırılması için çaba göstermelidir.

, yerinden edilmiş 4 milyondan fazla kişiye ev sahipliği yapmaktadır. Küresel bir sorun olan göç yükünü ülkemizin tek başına üstlenmesinin hakkaniyetle bağdaşmadığını Yunan muhataplarımız ve uluslararası toplum anlamalıdır.

Yunanistan Başbakanı görmek ve bilmek istemese de, düzensiz göçmenler sınırda Yunan makamları tarafından geri itilmeye devam edilmektedir. Bu kişiler Avrupa'nın değerleri hiçe sayılarak insanlık dışı muameleye maruz bırakılmaktadır.

Yunanistan'a, ülkemiz aleyhine propaganda yapmak yerine, bu konuda Türkiye ile işbirliği yoluna gitmesinin daha etkili sonuçlar getireceğini hatırlatmakta fayda görüyoruz.

Yunan Hükümetini,

- Yunanistan'da göçmenlerin içinde bulunduğu ve uluslararası kuruluşlar tarafından da kayda geçirilen insanlık dışı koşulları düzeltmeye,

- Gerekli yardımı alamayan göçmenlerin, göçmen çocukların ve bebeklerin kötü koşullardan ölmesini engellemeye,

- Bu kişilerin uluslararası hukuktan doğan hak ve özgürlüklere sahip olduklarını unutmamaya,

- Göçmenlerin uluslararası hukuka aykırı şekilde geri itilmesi uygulamasına son vermeye,

- Göçmenlere karşı silah kullanmamaya ve insanlık dışı muamele yapmamaya,

- Göçmenlerin inançlarına, insanlığın ve Avrupa'nın ortak değerlerine saygı göstermeye çağırıyoruz.

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